Sobre ser candidato a governador, prefeito Marcus Viana lembra que sua missão é cuidar de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/04/2017 22:20:37

A dois anos do pleito eleitoral o nome do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, é o mais comentado e o sonho de consumo dos dirigentes da Frente Popular do Acre para o governo do Estado, e isso não é segredo para ninguém.

Alguns dos articuladores políticos do Palácio visualizam em Marcus Viana um nome a altura para a disputa contra o virtual candidato da oposição ao governo, o senador Gladson Cameli, do PP.

LEIA MAIS?

JV ausente, forró e aparente clima de paz entre Cesário e Zen marcam eleições municipais do PT

Mas, ao falar sobre o assunto, o prefeito da capital diz que no momento sua “missão é cuidar de Rio Branco” e que “não está fazendo nenhum movimento pensando nas eleições do ano que vem”, salientou o prefeito quando foi indagado sobre o assunto, neste domingo, nas eleições municipais do PT em Rio Branco.

Marcus Alexandre Viana vai além. Diz que não vai “aceitar imposição nenhuma. O povo elegeu um prefeito que tem a missão de cuidar de Rio Branco e é isso que vou fazer. Primeiro que na minha vida eu nunca aceitei imposição de ninguém. Eu nunca aceitei nada que eu não tivesse convencido.”

LEIA TAMBÉM:

Sebastião Viana fala em nomes para o governo e diz que partido vem com “estratégia forte” para 2018

Por outro lado, o petista confessa que fica lisonjeado ao ser lembrado. “Fico feliz que as pessoas lembrem do meu nome, mas as coisas tem que ser conversadas, discutidas. Ninguém é candidato sozinho. Ninguém é candidato porque quer ser candidato. Ainda mais em função de executivo. Em função de executivo você é convidado, as pessoas te convidam”, completa.