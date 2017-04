Promoção: Passagens aéreas de ida e volta de Rio Branco para Brasília estão sendo vendidas por R$ 577

Da redação ac24horas - 09/04/2017 14:01:41

As companhias aéreas voltaram a lançar promoções de passagens nos voos do Acre. De Cruzeiro do Sul para Rio Branco os bilhetes de ida e volta da Gol estão sendo vendidos por R$ 321,98, incluindo as taxas de embarques. Quem está em Rio Branco também pode viajar para Cruzeiro do Sul pagando o mesmo valor.

De Rio Branco para Porto Velho (RO), a Gol é a única que oferece voos sem escalas. Quem for viajar entre os dias 16 e de maio encontra passagens por R$ 243,98, incluindo as taxas de embarques. Para embarque em outras datas você também pode comprar os bilhetes com desconto.

Os destaques da LATAM são as passagens de ida e volta vendidas por R$ 577 de Rio Branco para Brasília. Com as taxas de embarques a viagem entre as duas cidades sai por R$ 628,28. Para outros destinos você também garante tarifas promocionais neste domingo.

Para garantir os menores preços você precisa comprar as passagens de ida e volta. As promoções da LATAM e Gol são para viagens nos meses de abril, maio e junho. As A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (10/04).

