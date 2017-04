Operação do COE apreende 180kg de cocaína em Cruzeiro do Sul-AC

No início da noite deste sábado (08), uma operação fluvial deflagrada pelo Comando de Operações Especiais (COE), no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul-AC, resultou na grandiosa apreensão de 180kg de cocaína que estaria vindo do Peru. Um dos suspeitos que estava na embarcação morreu ao tentar confrontar a polícia.

Os militares estavam realizando abordagens a embarcações pelo rio quando perceberam a chegada de um barco na praia com dois ocupantes, nas proximidades da Foz do Rio Paranás do Mouras. Ao se aproximarem, foram recebidos a tiros pelos ocupantes e tiveram que revidar efetuando disparos.

A dupla ainda tentou se evadir, pulando para fora do barco e correndo rumo a floresta, mas, um deles, identificado como Antônio Jair Rocha do Vale, havia se ferido durante o confronto. Ele foi encontrado pelos policiais e morreu enquanto o levavam de volta a embarcação para prestarem o socorro. O outro conseguiu se evadir pela mata.

Junto ao corpo foi encontrado uma pistola com cartuchos deflagrados e mais 10 munições no bolso da calça, além de R$ 544 em dinheiro.

Já na embarcação dos suspeitos, a equipe do Comando de Operações Especiais encontrou, mais de 170 pacotes retangulares de produto entorpecente, que pesados renderam mais de 180 quilos. Um breve teste foi realizado e apontou positivo para cocaína.

Diante dos fatos narrados, todo o material foi apreendido e entregue na delegacia geral de policia civil e o corpo de Antônio Jair foi deixado na responsabilidade da Polícia Civil, no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.

