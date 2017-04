Jorge Viana ausente, forró e aparente clima de paz entre Cesário e Zen marcam eleições municipais do PT

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/04/2017 13:17:16

Com Jorge Viana ausente, muito forró e o aparente clima de paz entre Cesário Braga e Daniel Zen após a arenga interna pela presidência estadual do PT, militantes petistas foram às urnas neste domingo, na sede do partido, no bairro Habitasa, para confirmar o nome do professor Marcos Inácio, o Marcão, como presidente da executiva municipal da sigla. O pleito aconteceu em todos o municípios do Acre.

“Nossos eixos principais são: organizar o partido, retornar as nossas bases, para a classe trabalhadora, movimentos sociais, formação da nossa militância pra que eles comecem a entender um pouco melhor o processo político e o último é começar a discutir para o processo eleitoral de 2018”, disse o novo presidente da executiva municipal do PT, Marcos Inácio.

O prefeito Marcus Alexandre Viana, primeiro das principais lideranças a votar, entende que o novo presidente do PT será importante como um interlocutor interno e externo.

“Companheiro Marcão é uma pessoa histórica no partido, uma pessoa que sempre foi um exemplo por onde passou, por onde trabalhou. Acho que o Marcão vai ser uma boa interlocução pra dentro do partido e também pra sociedade”, salientou.

Natural de Natal, Rio Grande do Norte, o professor Marcos Inácio Fernandes está no PT há 25 anos. É formado em Sociologia pela UFRN e mestre em Ciências Políticas. Milita desde os anos 1970 na esquerda a partir do movimento universitário. No Estado do Acre, acumulou os cargos de secretário de Extensão Agroflorestal e presidente da Emater no segundo governo de Jorge Viana, entre 2003 e 2006.

O senador Jorge Viana não compareceu à sede do PT. Sua assessoria informou que ele está em Brasília. Já seu irmão, o governador Sebastião Viana esteve no diretório acompanhado da esposa Marlúcia.

Cesário e Zen já fumaram o cachimbo da paz

Na sede do PT, na manhã deste domingo, Daniel Zen e Cesário Braga só ficaram próximos na hora da foto com o governador Sebastião Viana.

Ambos garantem, porém, que a paz está selada. Diferentemente do que ainda se comenta nos bastidores, Cesário, vítima de uma suposta rasteira, diz que jamais teve problemas com Zen.

“Pra começo de conversa eu nunca tive problemas com meu companheiro Daniel Zen. É um amigo que eu tenho. Nós tomamos essa decisão juntos. Eu estava junto na tomada de decisão, Daniel Zen estava do lado, e eu tenho certeza que o Daniel vai cumprir muito bem esse desafio de presidir a executiva estadual do PT.”

Daniel Zen acredita que o que atrapalhou foi o vazamento de informações durante o período de conversas que culminou em seu nome para presidente do PT. Ele disse que não aceitaria comandar o partido sem a concordância de Cesário Braga.

“Na verdade entre mim e o Cesário sempre esteve tudo muito bem alinhado. Foi uma decisão que foi tomada coletivamente. Eu não teria aceito substituí-lo como presidente do diretório regional se ele não aceitasse declinar. Isso a gente conversou bem.”