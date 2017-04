Invicto, RBFC encara o Atlético Acreano na decisão do 1º turno

Jairo Barbosa - 09/04/2017 08:29:47

Vice líder do estadual com 14 pontos, um a menos que o Atlético, o Rio Branco FC sabe que somente a vitória garante o título do 1º turno do estadual na tarde deste domingo (9), no Florestão, na capital do Acre.

O Atlético é favorito. Joga com a vantagem do empate e possui o melhor ataque da competição. O clube até correu para inscrever o veterano Testinha para o confronto, mas o técnico Álvaro Miguéis não deve utilizar o atleta.

Na casa alvuruba, Cristhian de Souza preferiu fazer mistério e não divulgou o time titular. Ele não pode contar com o suspenso lateral Carlos Alexandre e com os machucados atacantes Gustavo Xuxa e Gabriel.

A partida acontece ás 17:30 hs com arbitragem de Carlos Ronee. Os ingressos custam R$ 10,00.