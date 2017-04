Internautas criticam cantor pop Tiago Iorc por postagem nas redes sociais ironizando o Acre

Da redação ac24horas - 09/04/2017 13:54:23

O cantor pop Tiago Lorc recebeu uma chuva de criticas nas redes sociais na manhã deste domingo (08), após postar no Instagram os locais onde fará show neste mês. Quando falou que viria ao Acre, ele ironizou e disse: “Hoje descobrirei que o Acre existe”.

O show do cantor está marcado para as 22h deste domingo, em um hotel localizado no Via Verde. Logo após o post, choveu criticas de acreanos revoltados com o que o cantor chamou de brincadeira.

“Povo gosta de ser tratado como um zé ninguém mesmo ,mesmo com piadinhas sobre sua terra natal, povo ainda vai há um show desse bosta! Piada e sempre piada,! Tem que respeitar”, disse Thiago Costa, no facebook.

“Desista de descobri o Acre e volta pra escola de novo, é o melhor que você faz”, disse o internauta Kawanalm.

Outros disseram ter entendido a brincadeira como forma de descontração do cantor e acredita que ele não quis ofender ninguém, apenas quis dizer que conheceria o Acre. “Eu vou ao show ! Todo mundo brinca com isson não vejo porque fazer disso uma tormenta. É sim uma pessoa que compõe suas próprias músicas merece respeito. Independente de quem seja”, escreveu Marla Munick.

“Na boa não achei nada de mais. E como falar que no Rio só tem ladrão, Bahia só tem gente lenta, mineiro só pensa em queijo, português é burro. Vamos morrer por isso. Vamos evoluir. Quando moramos fora é uma piada corriqueira e nem por isso fico martirizando. Na boa, até nós mesmo fazemos essa piada.Amo meu ACRE sou acreano de pé rachado e moro aqui por escolha, meus avós foram soldados da borracha e sou evoluído o bastante pra não ver um terrorismo em uma Frase q estamos cansados de ouvir”, disse Thiago Profeta.

Após a repercussão negativa, o cantor editou o post e escreveu: “Editei a legenda porque alguns acreanos se sentiram ofendidos. Minha intenção aqui nessa vida é só amor e a leveza. Posso conviver com o não entendimento de uma brincadeira, mas não com pessoas de bem trocando farpas a toa aqui nos comentários. Amo vocês”, finalizou, Tiago Lorc