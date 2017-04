FPM: 1º repasse do mês de abril cai na conta das prefeituras dia 10

Da redação ac24horas - 09/04/2017 08:36:13

As prefeituras do Acre vão receber nesta segunda-feira, 10, R$10,8 milhões líquidos relativos ao primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de abril. O FPM cai na conta das prefeituras três vezes ao mês, sendo um repasse a cada dez dias. Na comparação com o mesmo período do ano passado, este 1º decêndio de abril teve um aumento de 3,71%.