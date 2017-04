Deputado Ney Amorim sobre possível candidatura ao Senado: “fico muito feliz por ser lembrado”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/04/2017 22:26:11

Na ausência de Jorge Viana no Processo de Eleições Direitas, o PED do PT, o deputado Ney Amorim com um batalhão de apoiadores “reinou” sozinho durante o pleito que aconteceu durante todo este domingo na sede do partido, no bairro Habitasa. Jorge Viana, segundo seus assessores, está em Brasília e por isso não compareceu para votar.

Ney e Jorge Viana são os nomes do PT para o Senado da República. Foi o governador Sebastião Viana que confirmou neste domingo, ao falar sobre a disputa eleitoral de 2018, no diretório do Partido dos Trabalhadores.

Ney sorridente ao lado de apoiadores, entre eles o seu colega de parlamento e de partido, deputado Lourival Marques, e Ermicio Sena, presidente regional do PT, apenas agradeceu.

“Eu fico muito feliz por estar sendo lembrado e pelo convite da militância, por ser lembrado pelos diretórios municipais e partidos que compõem a Frente Popular, os nossos amigos parlamentares. Também estou discutindo muito com as associações de bairros, com as comunidades, tô me reunindo muito com os vereadores pra ouvir o sentimento deles sobre o parlamento. Também para escutar como está cada um em sua cidade, com seus problemas, com suas dificuldades de mandatos”, destacou.

No PED deste domingo, o professor Marcos Inácio, o Marcão, candidato único à presidência municipal do PT, foi confirmado como presidente do partido.