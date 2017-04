Concursos: 7 órgãos abrem inscrições para 1.182 vagas na segunda-feira, dia 10

Da redação ac24horas - 09/04/2017 08:48:27

Pelo menos 7 órgãos abrem inscrições, na segunda-feira (10), para 1.182 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.632,61 na Câmara Municipal de Guarapuava (PR). Somente no Tribunal de Justiça de São Paulo são 590 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os concursos abaixo:

Câmara Municipal de Guarapuava (PR)

A Câmara Municipal de Guarapuava (PR) vai abrir concurso público para 9 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações chegam a R$ 4.632,61. As inscrições estarão abertas de 10 de abril a 22 de maio pelo site www.unioeste.br. A prova objetiva está prevista para 25 de junho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) vai abrir as inscrições de dois processos seletivos para um total de 17 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.322,53 a R$ 3.464,43. As inscrições podem ser feitas de 10 de a 16 de abril pelo site www.fhemig.mg.gov.br. Os processos terão validade de 1 ano e poderão ser prorrogados por igual período (veja o edital no site da Fhemig).

Prefeitura de Demerval Lobão (PI)

A Prefeitura de Demerval Lobão (PI) divulgou edital de concurso público para 39 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. O salário é de R$ 1.724,10. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ufpi.br/copese no período de 10 de abril a 5 de maio. A prova objetiva será aplicada em 28 de maio (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Porto Estrela (MT)

A Prefeitura de Porto Estrela (MT) fará processo seletivo para 17 vagas em cargos de nível médio. O salário é de R$ 1.014. Os candidatos podem se inscrever de 10 a 19 de abril pelo site www.portoestrela.mt.gov.br. A prova objetiva será aplicada em 30 de abril (veja o edital no site da prefeitura).

Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará anunciou processo seletivo para 490 vagas de agente prisional (nível médio). O salário é de R$ 2.304. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 e 16 de abril pelo site www.susipe.com.br. A seleção será feita por análise curricular, pesquisa social e treinamento básico. A seleção terá validade de 6 meses (veja o edital no site do governo do Pará).

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) o divulgou edital de concurso público para 590 vagas de escrevente técnico judiciário. O salário é de R$ 4.473,16. A Vunesp é a organizadora responsável pela seleção. As inscrições devem ser feitas de 10 de abril a 17 de maio pelo site www.vunesp.com.br. A prova objetiva será aplicada em 2 de julho. O concurso terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período (veja aqui a matéria completa).

Universidade de Pernambuco (UPE)