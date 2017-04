Com vitória sobre o Atlético, Rio Branco FC leva turno e vagas na Copa Verde, do Brasil e série D

Jairo Barbosa - 09/04/2017 22:13:55

De eliminado a campeão. Foi assim a trajetória do Rio Branco FC na reta final do 1º turno do campeonato estadual, conquistado na noite deste domingo (9), em cima do maior rival, o Atlético Acreano por 2 x 1.

O Estrelão jogava pela vitória e o Galo tinha a vantagem do empate, mas o time alvirubro se empenhou mais que o adversário, marcou os gols que precisava e ainda manteve a invencibilidade na competição. São sete jogos sem saber o que é derrota.

Giovani abriu o placar aos 40 do primeiro tempo ao completar cruzamento de Sandro.

Os times foram por intervalo e logo na volta, o RBFC ampliou com Sandro que recebeu livre na frente e tirou do goleiro para ampliar, 2 x 0;

O técnico Álvaro Miguéis via seu time perder espaço e resolveu apostar no veterano Testinha. O jogador entrou e tudo que conseguiu foi uma confusão no final da partida com o zagueiro do Estrelão.

Num vacilo da zaga estrelada, Polaco foi derrubado na área e o árbitro Carlos Ronne acertadamente marcou penalty convertido por Jeferson.

Aos 40 minutos, o árbitro Carlos Ronne perdeu a chance de sair da partida com uma atuação pefeita. O zagueiro Pé de Ferro deixou a bola e agrediu o meia Ancelmo parando uma jogada que tinha o gol como certo. Ele ao invés de expulsar o defensor, advertiu com o cartão amarelo.

2 x 1 para o invicto Estrelão que além do título do primeiro turno, que garanta vaga na decisão do estadual, carimbou participação na Copa Verde, do Brasil e na série D em 2018.

A renda foi de R$ 9.980,00 para um público de 1.419 torcedores.