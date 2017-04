Acre tem o 5º maior custo do país para construção, diz IBGE

Da redação ac24horas - 09/04/2017 08:32:09

O metro quadrado da construção civil no Acre segue entre os mais caros do País, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo IBGE. Com R$1.129,48/m2, construir no Acre é historicamente muito caro –mas o Estado já foi o primeiro no ranking nacional de custo da construção. Atualmente, ocupa a 5ª colocação, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. Os dados são de março de 2017.E esse custo aumentou 2,87% nos últimos doze meses no Acre, elevação que, por outro lado, está entre as menores do Pais.