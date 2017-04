Estudante Bruno Borges ganha aplicativos de jogos baseados em seu desaparecimento no Acre

08/04/2017

O desaparecimento do estudante de psicologia Burno Borges, de 24 anos, desde o último 27 de março, no Acre, tem dado o que falar. Além de já ter aparecido em diversos sites da mídia internacional, Bruno também é assunto recorrente dos internautas nas redes sociais. Após diversas especulações sobre o seu paradeiro e o que significam os escritos codificados deixados por ele em 14 livros, agora o “menino do Acre” também está na loja virtual Play Store.

Os desenvolvedores de jogos virtuais “pontobarraGAME” e “Bruno Sem Fio” criaram aplicativos para download gratuito, disponíveis para usuários do sistema operacional Android. Os jogos têm por base a história do estudante e a missão do usuário é, justamente, encontrá-lo.

A descrição do aplicativo “Menino do Acre” explica: “Colete os cadernos misteriosos durante o jogo para no final conseguir desvendar todo o mistério do Menino do Acre. Seja rápido e tome cuidado para não morrer na lava!”.

Os desenvolvedores do “pontobarraGAME” salientam ainda que é uma “obra de humor”. “Esperamos que todo o mistério termine bem”, afirmam.

O segundo aplicativo, por sua vez, já na descrição pede que os usuários não o levem muito a sério devido ao tom humorístico.

Bruno desapareceu, sem deixar rastros, no último dia 27. Em seu quarto foram encontrados os 14 livros escritos a mão e criptografados, além de uma estátua do teólogo italiano Giordano Bruno (1548-1600), avaliada em R$ 7 mil. A Polícia Civil do Acre está investigando o caso. (Com informações do Extra)