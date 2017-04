No HC, Manoel Moraes defende Saúde Pública do Estado do Acre

Da redação ac24horas - 08/04/2017 16:57:19

O Primeiro secretario da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Manoel Moraes (PSB), saiu mais uma vez em defesa do sistema de saúde pública do Estado. Em visita ao Hospital das Clínicas, o parlamentar afirmou que a Secretaria de Saúde não poderia estar em melhores mãos, citando como referência o Secretário Gemil Júnior, o Diretor do Pronto Socorro de Rio Branco, Dr. Fabrício Lemos, e a Diretora do Hospital das Clínicas, Juliana Quinteiros.

Manoel Moraes aproveitou a oportunidade para comentar a frase que proferiu na tribuna da ALEAC e que ganhou grande repercussão. Na ocasião, ele afirmou que “só Deus para resolver o problema da saúde”. Sobre o episódio, o Deputado esclareceu: “naquele momento eu fazia uma defesa acalorada da saúde pública do Acre e algumas pessoas pegaram uma frase isolada, a colocaram fora do contexto do debate e tentaram usar contra mim”.

Percorrendo os corredores do Hospital das Clínicas, o parlamentar ainda rebateu as críticas feitas contra a Direção daquela unidade: “Não sei como alguém pode criticar um hospital que só em 2016 realizou mais de 35 mil exames; a Fundação oferece do atendimento ambulatorial ao transplante de órgãos, passando por serviços de odontologia, fisioterapia e laboratoriais; esse hospital é o maior patrimônio da saúde do Acre”, afirmou o Deputado enquanto conversava com alguns pacientes.

Ao final da visita, Manoel Moraes foi recebido pela Diretora do Hospital e fez questão de registrar seu apoio à gestora: “A Doutora Juliana Quinteiros é um exemplo de competência e seriedade com a coisa pública; ela dirige nosso maior centro de alta e média complexidade com um recurso completamente insuficiente, um hospital que registrou quase 180 mil atendimentos no SAME ano passado; sabemos que existem falhas, mas também sabemos que não está tudo errado como alguns querem fazer parecer”, finalizou o parlamentar.