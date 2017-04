Prefeitura divulga datas de pagamento das rescisões

Da redação ac24horas - 07/04/2017 08:33:05

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB) divulgou na tarde desta quinta-feira (6) o Cronograma de Pagamento das Verbas Rescisórias dos Servidores Temporários da Educação. O caso havia sido denunciado ao ac24horas na quarta-feira.

Mesmo assim, uma boa parte dos servidores somente vão ver suas indenizações depois do meio do ano, enquanto as exonerações/fim do contrato ocorreram em dezembro.

Entre os grupos cujos pagamentos vai ocorrer no final do ano estão os professores de creche (agosto), professores mediadores (setembro) e os professores AEE, educação física, libras e Bilingue (outubro).