Operação da Polícia Civil prende seis pessoas e apreende três armas

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 07/04/2017 14:33:44

A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira, dia 07, o balanço da operação deflagrada nas primeiras horas do dia: seis pessoas foras presas. Houve, ainda, a apreensão de armas de fogo e outros objetos utilizados para práticas de crimes.

Segundo o órgão, as prisões são resultado de 13 mandados de busca e apreensão expedido pela Justiça, e cumpridos nos bairros João Eduardo, Eldorado e Baixada da Sobral, ambos em Rio Branco.

Foram presos, Jakson Vieira Lima, de 19 anos, preso na última terça-feira, dia 04, suspeito de ter roubado uma escola no bairro Sobral, mas que havia sido colocado em liberdade durante a audiência de custódia no dia seguinte. Com ele e Valcir Tavares de Souza, de 32 anos, foram apreendidas três armas de fogo. Ambos estavam juntos na residência.



Também foi preso, Pablo Germano Feitosa, de 25 anos, com pouco mais de um quilo de cocaína. Segundo o delegado, o foco da investigação pelo crime de tráfico era o irmão, porém a droga foi encontrada dentro do quarto de Pablo, que inclusive estaria estudando para o concurso da Polícia Militar.

Outros que forams preso com munição de arma Foram, Vanderlei da Silva Cruz, de 29 anos, com munições de arma de uso restrito, Dennylson Reis da Silva, de 18 anos, e Willen da Silva Damasceno, de 31 anos, ambos estavam com um com um revólver calibre, 38.