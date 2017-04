Pescadores mandam carta às autoridades do Acre pedindo apoio

Da redação ac24horas - 07/04/2017 08:43:25

Pescadores do Acre escreveram esta semana uma carta às autoridades do Estado exigindo melhorias para a categoria durante o 2º Fórum de Pesca realizado em Feijó nesta quinta-feira, 6. Com a carta, os pescadores querem obter ajuda para o desenvolvimento da pesca mas principalmente do manejo de pirarucu no Acre.

Os pescadores também querem participar mais da construção de políticas públicas para a pesca e o manejo de pirarucu “de forma séria, transparente e que consideram as reais necessidades dos pescadores e comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas como protagonistas no processo”, segundo a ong WWF, organizadora do fórum. O evento reuniu cerca de 150 pescadores.