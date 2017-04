MPF não terá expediente em Cruzeiro do Sul a partir desta sexta-feira até 17 de abril

Da redação ac24horas - 07/04/2017 08:45:37

O Ministério Público Federal emitiu nota confirmando que terá o expediente suspenso na Procuradoria da República em Cruzeiro do Sul a parir desta sexta-feira, 7, até o próximo dia 11 para o feriado da Semana Santa e para obras de reforma no prédio. O expediente só volta completamente ao normal a partir do dia 17 de abril. Até lá só o atendimento ao plantão judicial estará funcionando.

O Ministério Público Federal emitiu nota confirmando que terá o expediente suspenso na Procuradoria da República em Cruzeiro do Sul a parir desta sexta-feira, 7, até o próximo dia 11 para o feriado da Semana Santa e para obras de reforma no prédio. O expediente só volta completamente ao normal a partir do dia 17 de abril. Até lá só o atendimento ao plantão judicial estará funcionando.