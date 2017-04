Prefeito Marcus Viana prestigia inauguraçãode equipamento de esporte e lazer na Cidade do Povo

Da redação ac24horas - 07/04/2017 15:23:42

O prefeito Marcus Alexandre Viana (PT) participou nesta sexta-feira, 7, da inauguração de equipamento de esporte e lazer na Cidade do Povo. Construída pelo Governo do Estado, a Praça da Quadra 19 conta com quadra esportiva, playground e calçadas de passeio. É a sétima unidade das doze planejadas para a Cidade do Povo.

De acordo com a secretária de Estado de Esporte, Shirley Santos, este “é mais um investimento que vai permitir ampliar as atividades já ofertadas à comunidade como Jiu-Jitsu, Capoeira, Taekwondo, Ginástica Funcional e Hip Hop”.

O governador Tião Viana lembrou a importância da realização de um projeto que oferece mais que moradia. “Aqui já entregamos mais de 12 mil casas, mas o projeto Cidade do Povo contempla muito mais que isso. Aqui temos unidades de saúde, escolas,creche. É o esforço do Governo e da Prefeitura para dar dignidade e qualidade de vida aos moradores da Cidade do Povo”, disse Tião Viana.



A manutenção dos espaços públicos e o cuidado com a infraestrutura da Cidade do Povo é responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco. O investimento municipal viabiliza a manutenção do Terminal de Integração, além de melhorias no serviço de transporte público, limpeza, manutenção viária, entre outros.

Durante a solenidade de inauguração do novo equipamento na Cidade do Povo, o prefeito Marcus Alexandre falou da felicidade de poder colaborar para transformar a vida dos moradores daquela comunidade. “É uma alegria voltar aqui e receber a gratidão de pessoas como a dona Geralda, que veio do Taquari e agora não vai mais precisar sair de casa por causa da alagação, está em segurança. Mais gratificante ainda é ver a alegria das crianças que, aqui, tem no esporte a oportunidade de realizar muitos de seus sonhos”, concluiu o prefeito.

A solenidade de inauguração da Praça e Quadra Esportiva da Quadra 19 na Cidade do Povo também contou com a presença do deputado federal Raimundo Angelim, só deputado estadual Heitor Júnior e do secretário de Estado e Segurança Pública Emilson Farias.