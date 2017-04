Deputada Jéssica Sales intercede junto à Saúde pela construção do Centro Especializado de Reabilitação

A deputada Jéssica Sales (PMDB-AC) foi recebida nesta tarde desta quinta-feira 6, pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na pauta, a busca de recursos para a construção do Centro Especializado de Reabilitação para os portadores de deficiência física, auditiva e visual de Cruzeiro do Sul.

Essa é uma antiga bandeira do mandato da parlamentar que neste momento vem tentando sensibilizar o ministro Barros para a importância desse centro de referência como forma de oferecer acesso e qualificação do atendimento às pessoas com deficiência, pelo Sistema Único da Saúde (SUS) no Vale do Juruá.

A coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto Rio Juruá, Milena Lopes, o coordenador Adjunto, José Francisco, e o presidente do CONDSIN, Paulo César, acompanharam a deputa Jéssica Sales na reunião e reforçaram ao ministro Barros a necessidade de apoio ao DSEI do Alto Juruá para a renovação da frota de veículos, reforma de aldeias, construção de Unidades Básicas de Saúde em pontos estratégicos, entre outras.

“Elencamos tudo que é preciso para otimizar os serviços de saúde à população indígena da nossa região” – disse a deputada.