Indígena kaxarari dá à luz dentro de carro em ramal; criança cai, bate a cabeça e está internada

Da redação ac24horas - 07/04/2017 09:20:47

Mais um caso envolvendo denúncias contra a Coordenadoria Distrital de Saúde indígena do Alto Purus (DSEI). Desta vez uma indígena da etnia kaxarari teve um parto dentro de um carro quando vinha para a Vila Extrema-RO, tendo a criança caído e batido a cabeça. Mãe e filho, cujos nomes e estado de saúde não foram revelados, estão internados no hospital da localidade. A denúncia foi feita pelo líder indígena Sandoval Kaxarari.

Conforme revelou Edson Costa, conselheiro indígena, na quarta-feira (4) a criança nasceu durante a viagem e no meio de um ramal, tendo caído e se machucado quando vinham para o hospital. Na semana anterior a mãe havia procurado atendimento médico no posto da TI indígena, mas a equipe médica do atendeu e mandou para casa, pois não havia alimentação para os doentes.

Os indígenas tiverem recentemente uma reunião com o coordenador da DSEI, Sérgio Oliveira, e este disse pretender desativar o polo e criar um posto de saúde para atender a todos os kaxarari e que estaria providenciando a alimentação para os doentes, mas mesmo depois de mais de uma semana, nada havia sido feito.

A comunidade tem pedido ao menos três veículos para atender as demandas, sendo um para o transporte dos doentes para os hospitais, um para quando atender as aldeias quando a ambulância estiver fora e outro para as outras demandas da TI Kaxarari, mas Sesai diz que só um basta para atender.