Governo do Acre oficializa doação de terreno para construção do Hospital de Barretos , em Rio Branco

João Renato Jácome - 07/04/2017 09:52:10

O Diário Oficial, nesta sexta-feira, dia 07, oficializa, por meio de Decreto Governamental publicado, a doação de um terreno com mais de 32.000m² à Fundação Pio XII, ligada ao Hospital do Câncer de Barretos, que deve construir, no Acre, uma nova unidade da instituição, visando ações de prevenção e controlo do câncer.

A ação do governador Sebastião Viana faz parte do acordo judicial firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14). No total, os contribuintes acreanos pagariam, indiretamente, R$ 65 milhões em multas judiciais.

O valor é consequência da multa contraída pela contratação ilegal de servidores no Departamento de Estradas e Rodagem (Deracre), sem concurso público. Desse montante, R$ 31 milhões serão para a construção do hospital.