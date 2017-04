Governador Sebastião Viana contrata ex-prefeito do PT em Feijó, Merla Albuquerque, com salário de 5,3 mil

João Renato Jácome - 07/04/2017 10:09:45

O governador do Acre, Sebastião Viana, nomeou o ex-prefeito de Feijó, Hammerly Albuquerque (PT) –o Mêrla-, com salário de R$ 5,3 mil, na Secretaria de Articulação Institucional (SAI). O Decreto Governamental de contratação está no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 07 de abril.

Antes de deixar o comando da cidade, o petista foi alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual (MPE), que apurava uma contratação irregular de um advogado, no valor de R$ 40 mil, sem o processo licitatório.

Em 2015, a gestão de Mêrla também foi alvo do MPE. Na época, a contratação de uma empresa de shows musicais para realização de apresentações durante do Festival do Açaí, gerou repercussão nacional e a Justiça determinou inclusive o bloqueio de recursos nas contas de um empresário.