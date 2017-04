Fundeb, ICMS e IPVA rendem juntos mais de R$ 24 milhões às cidades do Acre, informa Secretaria da Fazenda

João Renato Jácome - 07/04/2017 10:19:32

O Diário Oficial divulga nesta sexta-feira, dia 07, na aba da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz), o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual no mês de março de 2017. A tabela, traz os valores distribuídos via Fundeb, ICMS e IPVA.

Segundo o levantamento, com IPVA, o governo acreano pode distribuir aos municípios R$ 3,7 milhões. Já com o ICMS, os cofres públicos tiveram desembolsados R$ 16,8 milhõees. O Fundeb não ficou para trás e rendeu às cidades acreanas R$ 4,2 milhões, segundo o demonstrativo apresentado pela pasta. Somadas, as três receitas ultrapassam os R$ 24 milhões.

Dos 22 municípios acreanos, a Capital Rio Branco é a que mais recebeu com IPVA em janeiro (R$ 2,6 milhão), ICMS (R$ 7,6 milhões) e o Fundeb (R$ 1,9 milhão).