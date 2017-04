Seleção: Emurb divulga resultado preliminar da análise de currículo para contratação de 119 pessoas

Da redação ac24horas - 07/04/2017 10:00:21

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB) por intermédio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira (7) o resultado provisório da seleção de 119 pessoas para contratação imediata e mais 148 para o cadastro de reserva da empresa.

A relação, em sua íntegra, pode ser consultado no DOE, páginas de 94 a 110. A seleção é parceria da Emurb com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e o Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb).

A seção é para a contratação de servidores temporários, nível médio e fundamental. O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

A lista completa está disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.