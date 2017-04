Defensoria Pública do Acre e Uninorte promovem palestra de Combate ao Bullying nas escolas

Da redação ac24horas - 07/04/2017 13:55:20

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e Uninorte em parceria com a escola Berta Vieira de Andrade realizaram uma palestra educativa em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Bullyng e à Violência na Escola, comemorado no dia 7 de Abril.

A palestra tem como objetivo combater, educar e prevenir os alunos. A atividade antecede o evento: “Defensoria Pública ao seu lado, cidadania mais próximo de você”, que também será realizado na escola Berta Vieira, no dia 28 de Abril.



Para o defensor Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania, “a atividade tem como objetivo aproximar a comunidade da instituição, esclarecendo sobre os direitos e limites que cada estudante tem, para não violar o direito do outro”, afirma.

A coordenadora de ensino, Luciana Rodrigues diz que as parcerias são essenciais para o ensino e conscientização dos alunos, “são ações como essa que as nossas escolas precisam, temos que debater mais sobre esse tema e conscientizar as crianças para formamos bons adultos”, disse.