Camelôs fazem culto no Calçadão por Juruna livre

Da redação ac24horas - 07/04/2017 15:37:13

Um grupo de camelôs realiza nesta sexta-feira, 7, às 17h30 no Calçadão da Benjamim Constant um culto para pedir a manutenção do mandato do vereador Juruna, vice-presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco.

“Quem colocou ele (Juruna) na Câmara fomos nós e Deus. Quem conhece ele de verdade sabe que a gente votou nele pela honestidade, pelo caráter, pela simplicidade e principalmente pela fé que ele tem em Deus.

Se não fosse Deus e a gente ele não tinha vencido. Foram 1922 votos que fez ele ser o nosso vereador hoje”, disse Narrayane Duarte, ambulante e uma das mobilizadoras.