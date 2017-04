Todos Pela Educação: 23 mil acreanos entre 4 e 17 anos estão fora da escola

Da redação ac24horas - 06/04/2017 08:39:43

O movimento Todos Pela Educação trouxe esta semana dados que devem movimentar o sistema de ensino do Acre: entre os Estados amazônicos, o Acre tem pior taxa de atendimento às crianças e jovens entre 4 e 17 anos. Nada menos que 23 mil crianças e jovens acreanos estão sem estudar.

Em todo o Brasil, quase 2 milhões e meio de crianças e jovens entre 4 e 17 anos estão fora da escola, segundo levantamento do TPE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. A pior situação é na região da Amazônia, com 523 mil crianças e jovens que poderiam estar estudando.