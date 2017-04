Radio: “Sou a favor de que se abra concorrência”, diz Manuel Marcos sobre transporte coletivo na capital

Da redação ac24horas - 06/04/2017 10:35:38

O presidente da Câmara de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB) participou de um programa na Rádio Boas Novas, nesta quarta (05), sob o comando do radialista Williamis França. Na oportunidade, o vereador respondeu a perguntas enviadas pelas redes sociais e através de ligações de ouvintes. Temas como CPI do Transporte, Diária dos vereadores, verbas de gabinete entre outros foram respondidos.

“A Câmara é a Casa do Povo mais transparente do Acre, enquanto membro da mesa na legislatura passada conseguimos legalizar as verbas parlamentares, acabando com repasse por meio de notas e adotando os serviços prestação, uma medida adotada pelo presidente Roger Corrêa (PSB). Na presidência do vereador Artêmio Costa (PSB) conseguimos economizar quase R$4 milhões, dinheiro esse que repassamos a prefeitura para ajudar na alagação e seguimos todas as orientações do Tribunal de Contas e Ministério Publico”, disse Manuel.

O vereador ainda foi questionado a respeito da Câmara intervir na oferta do transporte publico na capital.

“Eu sou a favor de que se abra concorrência para outras empresas atuarem em Rio Branco, pois temos um trajeto curto para o valor que as empresas estão cobrando. Estaremos aguardando a resposta da CPI do Transporte da Casa para que possamos buscar essa ou outra solução, caso comprovada as irregularidades”, destacou o presidente.

O apresentador questionou como funcionariam as Câmaras Itinerantes.“Como a população não vai até a Câmara, a Casa do Povo irá à população por meio das Câmaras Itinerantes, que tem a finalidade de ir até os bairros e ouvir as demandas de cada localidade, dessa forma poderemos buscar soluções ou reforçar os pedidos já feitos pelos parlamentares. Queremos uma Câmara junto com o povo e assim tornaremos Rio Branco uma cidade melhor”, enfatizou Marcos.

O parlamentar ainda respondeu temas como mudança na lei dos bancos, transportes alternativos na capital e a pressão que sindicatos tentavam impor contra os vereadores. Ao final o apresentador colocou o espaço a disposição da Casa e declarou apoio as mudanças que a Casa oferece a cidade.