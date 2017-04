Sem oposição, vira casa do amém e sim senhor

Luis Carlos Moreira Jorge - 06/04/2017 07:17:13

O deputado Jairo Carvalho (PSD) – foto – foi furioso ontem à tribuna da Aleac atacar os vereadores do PSDB e PP, por na sua visão errada, estarem colaborando com a derrota da oposição para o governo, por criticarem a gestão do prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD). “Uma palhaçada”, criticou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confunde alho com bugalho. Os vereadores do PSDB e PP não podem ser coroinhas do Padre André. Foram eleitos para fiscalizar o Executivo. Ganham para isso. Se for para todos os vereadores ficarem batendo palmas para o prefeito é melhor meterem uma chave na porta da Câmara Municipal e colocar uma placa com a frase: “Fechada para balanço”. E a um prefeito interessa ter oposição, porque é ela que poderá apontar eventuais erros administrativos. Os que só bajulam não acrescentam nada ao gestor. Assim a ação política deve ser entendida. Se é para todo mundo bater palmas não precisa de vereador. Só para chegar ao fim do mês, e pegar o salário na conta bancária?

Mulher vota em mulher

A primeira-dama Marlúcia Cândida comanda um movimento no PT, voltado para que os grupos de mulheres ligados á sigla busquem na próxima eleição direcionar o voto para colocar mais mulheres no parlamento. A primeira a ser chamada para uma conversa foi a deputada Leila Galvão (PT). Se bem que, nem precisa, tem luz própria e uma reeleição garantida.

Pouca representatividade

Não Assembléia Legislativa são quatro deputadas e na Câmara Municipal de Rio Branco duas vereadoras. Muito pouco perto do universo masculino nas duas casas legislativas.

Indicação pessoal

A indicação para que o deputado Chagas Romão (PMDB) integre a comissão que vai apurar a venda de casas no esquema da SEHAB foi da deputada Eliane Sinhasique (PMDB). O Chagas é um parlamentar extremamente ponderado, critica quando necessário, sem extremos.

Dedurando o Batman

Todo mundo querendo saber quem foi a fonte que, vazou a informação que estava bem guardada de que o deputado Daniel Zen (PT) será o próximo presidente do diretório regional do PT. Não revelo fontes. Mas vou quebrar o tabu: foi o Batman, em ligação da Batcaverna.

Operante parcialmente

Chega NOTA da Secretaria de Ciência e Tecnologia, informando que, o “Floresta Digital” nunca parou de funcionar totalmente, mas reconhece estar inoperante em alguns pontos e funcionando em outros. Onde não está operante é devido ao desgaste dos aparelhos, porém uma licitação para aquisição e reparo está em curso. E nada mais disse. Assunto encerrado.

Campelistas

Integrantes dos núcleos da Juventude do PT emitiram uma NOTA na defesa do militante Cesário Braga, que será substituído na eleição para a presidência regional do partido pelo deputado Daniel Zen (PT), conclamando a todos votarem nele no domingo, na eleição para presidência do diretório municipal. Os bombeiros apagaram o fogo. Em seguida, Cesário Campelo se posicionou apaziguando os seus defensores. Ou seja: toda “briga do PT”, sempre acaba num forró puxado pela sanfona do Monteirinho. Não apostem em esfacelamento.

Opinião pessoal

Este é um problema que diz respeito aos petistas. Não é meu caso. Mas como jornalista da área política, reconheço o Cesário Braga como um militante voluntarioso e de valor, mas o deputado Daniel Zen (PT) daria maior representatividade ao partido na presidência.

Um pequeno detalhe

Um fato a se configurar: Cesário Braga participou e concordou com a mudança.

O velho comunista que virou petista

Para a presidência do diretório municipal do PT está confirmado o nome do velho comunista que virou petista, Marcos Fernandes, o popular “Marcão”. Em outros idos era um dos três únicos filiados ao Partido Comunista do Brasil, o PECEBÃO, no Acre. Grande, Marcão!

Questão interna

Esta questão da substituição do militante Cesário Braga pelo deputado Daniel Zen (PT) para ser o próximo presidente do PT, é uma questão que diz respeito apenas ao partido. Ou com Cesário ou com o Zem, os chamados “nanicos” vão fazer o que os petistas quiserem. Ponto!

É quem vai comandar

E quem de fato vai comandar a sucessão estadual é o governador Tião Viana, dará sempre a palavra final, porque é a sua cabeça que estará em jogo em 2018. Se não fizer o seu sucessor será molestado pelo vencedor até à quarta geração. Conheço bem como funciona este jogo.

Ruim para todo mundo

Vivemos uma guerra urbana, com mortos todos os dias. Esta notícia que, dificilmente, os 70 milhões de reais programados serão liberados para o sistema de segurança pública é ruim, principalmente, para a população, que não vê a hora da paz voltar a reinar na nossa cidade.

Paulada na cabeça

E o corte dos recursos que viriam para serem repassados às prefeituras em convênios com o INCRA será uma paulada na cabeça dos prefeitos, que são os responsáveis pela conservação dos ramais, em sua grande maioria intrafegáveis. Podem esperar para serem pressionados.

Rezemos ao Senhor

O deputado Manoel Moraes (PSB) chegou ontem na Aleac à conclusão: “Só Deus poderá resolver o problema da Saúde no Acre”. Rezemos, pois: Ave Maria/Cheia de Graça/ o Senhor é Convosco….. Pai Nosso/que estás no céu/ ……. Salve Rainha/ Mãe de Misericórdia…

Papa Francisco para secretário

Com esta brilhante dedução do deputado Manoel Moraes (PSB), vai a minha sugestão: Papa Francisco para Secretário de Saúde! Quem sabe ele pedindo, Deus escute as nossas preces.

Não tem escapatória

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manoel Marcos (PRB), terá que cumprir a ordem judicial: ou tira o vereador N. Lima (DEM) ou o vereador Roberto Duarte (PMDB) da “CPI do Transporte Público”. E tem que fazer isso para a CPI funcionar. E isso, sem demora!

O fim da emenda virtual

Enfim, parece que, a Aleac passará a ser vista com respeito pelos que comandam o estado, que sempre trataram o Legislativo como um mero “puxadinho”. O projeto de tornar as emendas parlamentares impositivas, de autoria do deputado Nelson Sales (PV), deverá ser aprovado.

Emendas virtuais

Estas emendas individuais de 200 mil reais, sempre estiveram no orçamento, mas nunca eram liberadas para os deputados, sempre foram virtuais. Com o anúncio ontem do Relator do projeto, deputado Lourival Marques (PT), que opinará a favor, a aprovação passa a ser como certa. E o deputado Nelson Sales (PV) como alguém que operou um milagre político.

Explicando o milagre

Os 200 mil reais a que cada deputado terá direito na Aleac não será usado em gastos do gabinete, mas devem ser destinados a entidades que prestam serviço à comunidade, como a APAE e outras do gênero. Era uma vergonha estar no orçamento e não serem liberados.

Péssimo para o Márcio

A entrada com pompa do presidente do PSDB, Aécio Neves, no vulcão da Lava-Jato, não foi bom para o ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB). Com isso, Aécio não será mais candidato à Presidência da República, e não sendo, o Márcio fica mais fraco na direção nacional. Ainda sonhava em ser reconduzido à direção regional do PSDB.

Caminho natural

O caminho natural do Márcio Bittar (PSDB) parece cada dia mais claro, o de ser candidato a senador pela aliança PPS-PTB-SOLIDARIEDADE. O deputado federal Major Rocha (PSDB) está convicto de que emplacará o seu nome para ser o candidato tucano ao Senado.

Posição clara

Na sua entrevista de ontem ao “Tribuna Livre”, o senador Gladson Cameli (PP) prometeu lutar para que a sua coligação tenha apenas dois candidatos a senadores. Mas foi pragmático de que, não haverá como impedir se alguém resolver sair candidato fora das duas escolhas.

Prego virado

As contas do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado serão aprovadas quando entrarem em votação na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Os vereadores aliados do ex-prefeito são em número suficiente para derrubar a decisão do TCE.

Podem esquecer

O ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) só não será candidato por algum outro fato, como por exemplo, não querer, mas não há no momento impedimento jurídico a que venha a ser.

Tentará a reeleição

Todos os indicadores apontam na direção de que o deputado federal Flaviano Melo (PMDB) saia candidato à reeleição, numa campanha mais trabalhada. Na última eleição, reelegeu-se com certa dificuldade. O Flaviano lê bem o cenário político e sabe bem até aonde pode ir.

Entrando numa gelada

O deputado Jesus Sérgio (PDT) deve estar ouvindo algum canto da sereia para ser candidato a deputado federal, sem uma base eleitoral forte, porque Tarauacá é terra de ninguém na eleição. Teria mais chance de buscar uma reeleição porque o universo de gastos é bem menor.

Não fale isso não!

Foi o brado do deputado Heitor Junior (PDT) ao rebater que, a Saúde está às mil maravilhas. Há unidades que funcionam como a Central de Transplantes, onde o governador Tião Viana investiu 12 milhões de reais; mas em contrapartida, em outras unidades, se leva 6 meses para conseguir um exame e até 2 anos para realizar uma consulta, o que acaba gerando óbitos, assinalou. Considera o trabalho do Diretor do PS, Fabrício Lemos, altamente positivo dentro do que lhe é possível fazer. De tanto cansar de apelar, numa parceria com a vereadora Elzinha (PDT), o prefeito Marcus Alexandre e o médico Martone Moura, conseguiu que sejam feitos 30 exames mensais de elastografia, que salvam vidas, para portadores de hepatites. Cada exame no particular sairia por 500 reais, destaca. “Nunca uso a Saúde para pedidos pessoais, mas para ajudar os portadores de hepatites”, destaca. “Não está tudo bem na Saúde, não falem isso, não!”, enfatizou.