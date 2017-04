Secretários fazem beicinho e querem ser mais que o prefeito, diz vereador da base de Marcus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/04/2017 12:47:05

Há secretários municipais “fazendo beicinho” e que “não atendem o telefone e querem ser mais que o prefeito”. Essa foi a reclamação feita pelo vereador Railson Correia, do PTN, na sessão desta quinta-feira, 06, na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

O vereador, que é da base de Marcus Viana na Casa, disse, sem citar nomes, que faz 35 dias que quer falar com um secretário e não consegue. “Os secretários estão lá por causa de nós que pedimos votos para o prefeito. Alguns querem ser mais que o prefeito. Não estamos aqui para servir de chacota pra secretário. A gente vira as costas e tem gente que fica fazendo beicinho”, disparou Correia.

Com discurso de fazer inveja a Railson Correia, o vereador Roberto Duarte, do PMDB, considerado um dos mais ferrenhos oposicionistas a Marcus Viana na Casa, disse que, ao contrário do colega, é bem atendido pelo primeiro escalão do prefeito, embora não tenha suas reivindicações atendidas.

“Eles têm me atendido muito bem. Ontem, por exemplo, eu marquei uma audiência às 15h com o secretário de Esportes, Afrânio, e ele estava me esperando desde as 14h”, exemplificou o peemedebista.