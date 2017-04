Presidente de Federação acusa prefeita de Tarauacá de omissa e cobra investimentos

Jairo Barbosa - 06/04/2017 11:06:15

Em tom de desabafo, o presidente da Federação Acreana de Basquete, Atevaldo Santana, usou sua conta no facebook, para criticar e cobrar da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), investimentos na modalidade.

Segundo Santana, a atual gestão não investiu ainda nenhum centavo no basquete local e faz vistas grossas para a situação em que se encontra a quadra onde as equipes da cidade treinavam.

Atevaldo postou uma sequencia de fotos onde mostra as duas tabelas da quadra jogadas ao relento, destruídas, num claro flagrante de descaso.

Em um dos trechos do texto que escreveu, Atevaldo diz: ¨ Relutei comigo mesmo para não tornar público a intolerância e o descaso com que tem sido dispensado a centenas de jovens taracauenses que amam essa modalidade esportiva¨.

O dirigente destacou ainda a participação de equipes da cidade em competições estaduais e pediu com urgência que a prefeitura intervenha para mudar o autal cenário.

veja abaixo a íntegra do desabafo do presidente

O BASQUETE DE TARAUACÁ EXIGE RESPEITO

Senhora Prefeita,

Como presidente da Federação Acreana de Basketball, tenho recebido inúmeras reclamações no que diz respeito a atenção que o poder público tem dado ao basquete da sua querida Tarauacá.

Relutei comigo mesmo para não tornar público a intolerância e o descaso com que tem sido dispensado a centenas de jovens taracauenses que amam essa modalidade esportiva. Relutei em respeito a sua pessoa porque Vossa Excelência acabara de assumir o mandato.

Nobre prefeita,

Tarauacá já participou de três campeonatos estaduais de basquete, sendo representado pelo Verona Esporte Club, e com louvor chegou as finais nas três ocasiões, deixando de participar das competições por não encontrar apoio das autoridades de Tarauacá. Não quero acreditar que sua administração também irá virá as costas para o esporte tarauacaense, em especial o basquete.

Aproveito a oportunidade para me colocar a disposição de Vossa Excelência, para juntos buscar uma solução para o crescimento do basquete em sua cidade. Não seria demais, solicitar que Vossa Excelência autorize urgentemente a recuperação do par de tabelas do ginásio poliesportivo, considerando que os Jogos Escolares estão se aproximando, e os alunos/atletas de Tarauacá não terão onde treinar, visando representar a cidade.

Proba gestora, esporte e lazer é saúde, além de ser o meio mas eficaz e barato de promover cidadania.

Finalmente, os amantes do basquete em sua cidade, esperam e aguardam anciosamente pela atenção de Vossa Excelência.

Atevaldo Santana

Pres. da Fed. Acreana de Basquete