Prefeitura de Rio Branco vai construir calçadas em 11 bairros

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/04/2017 10:56:56

A prefeitura de Rio Branco promete construir e recuperar calçadas em 11 bairros da capital por meio do Programa de Calçadas 2017 – Construção e Recuperação, que foi lançado nesta quinta-feira, 06, pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana.

O objetivo do programa é a garantia de acessibilidade em locais de grande movimentação de pessoas, como nas proximidades de escolas, mercados, igrejas e espaços públicos com grande fluxo de pedestres.

Os lugares que receberão intervenção foram previamente mapeados por técnicos do Município com a ajuda da Associação dos Cadeirantes do Acre.

Mas a primeira edição desse serviço teve início, ainda que com menor volume, em 2013. À época a prefeitura fez intervenções pontuais. Construiu calçadas na região da Oca, no Centro de Rio Branco, e na rua Isaura Parente.

“Acredito que esse é o primeiro e importante passo da prefeitura e mostra a preocupação que o Município tem com a pessoa com deficiência física. Tanto que esse programa foi construído com a nossa participação”, informou Edvânio Silva, da Associação dos Cadeirantes.

O investimento no programa é na ordem de R$ 700 mil. O recurso é oriundo de um emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito (PT), via Calha Norte.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, lembrou que o programa contempla lugares com grande fluxo de pessoas. O prefeito aproveitou para cobrar das empresas, serviço de qualidade e rampa adequada para cadeirantes.

“Todos esses lugares em que serão construídas essas calçadas são em trechos que tem uma razão para dar acessibilidade a lugares como escolas, igrejas, espaços públicos”, salientou o prefeito.

Locais contemplados:

Pedro Roseno, Ilson Ribeiro, Habitar Brasil, Tangará, Tancredo Neves, Conquista, Bela Vista, Alto Alegre, Xavier Maia, Doca Furtado e área urbana da rodovia AC-40.