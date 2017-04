Ladrões invadem terra, espancam comerciante e levam R$ 14 mil

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 06/04/2017 12:42:17 Corresponde no Vale do Juruá

O comerciante Cícero dos Reis Amorim, de 48 anos, viveu uma madrugada de terror na zona rural de Cruzeiro do Sul. Eram por volta da 3h30 desta quinta-feira, 6, quando dois homens – um deles armado com um revólver – invadiram a sua residência, na comunidade São Luís, a cerca de 5 quilômetros do perímetro urbano da cidade, e o renderam, levando mais de R$ 14 mil.

“Eu tinha acordado e estava na porta quando eles chegaram de surpresa. Vi que um deles estava armado, e fui jogando os 800 reais que tinha no bolso. Mas eles queriam mais. Fui espancado, minha casa foi revirada e eles encontraram a mochila em que estava o resto do dinheiro”, contou o comerciante, ainda na Delegacia Geral de Polícia Civil, onde registrou boletim de ocorrência.

Cícero afirma não ter reconhecido os criminosos. “Fui ameaçado de morte e nem olhei pra eles”, contou.

O delegado Lindomar Ventura alertou para a necessidade de mudança nos hábitos da população.

“Algumas pessoas ainda guardam dinheiro em casa, o que não é recomendável”, disse Ventura à imprensa.

Ao ac24horas, o comerciante explicou que não depositou o dinheiro roubado no banco porque o ramal que dá acesso à comunidade São Luís está em condições precárias, o que dificulta o tráfego de veículos.

A polícia vai investigar o caso. Há a possibilidade de que os bandidos tenham recebido informações sobre o dinheiro de alguém que conhece a vítima.