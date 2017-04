IFAC realiza cursos gratuitos de Raciocínio Lógico e Matemática

Da redação ac24horas - 06/04/2017 11:17:47

O Instituto Federal do Acre (IFAC) está ofertando cursos gratuitos de Raciocínio Lógico e Matemática Básica que visa auxiliar os candidatos de concursos públicos nos estudos.

As inscrições para o curso de Matemática Básica serão realizadas na próxima segunda-feira (10 de abril). Estão disponíveis 40 vagas e o preenchimento será feito por ordem de chegada. Para se inscrever, o candidato deve comparecer no setor de Registro Escolar, do campus Rio Branco, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Já os interessados no curso de Raciocínio Lógico, as inscrições serão realizadas no dia 11 de abril, das 08h às 12h e das 14h às 18h, no setor de Registro Escolar, do campus Rio Branco. Serão 40 vagas disponíveis, que serão preenchidas conforme ordem de chegada.

Inscrição – Para ambos os cursos poderão participar somente candidatos que já concluíram o Ensino Médio. No ato da inscrição, deverão ser apresentadas as cópias e originais dos seguintes documentos: Certidão de Nasciment, Documento de Identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certidão de quitação eleitora emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral (para maiores de 18 anos), Certificado de Reservista (maiores de 18 anos do sexo masculino), comprovante de endereço completo e com CEP, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e foto 3×4 recente.

Aulas – Além das inscrições, as aulas também serão realizadas no campus Rio Branco. Para o curso de Raciocínio Lógico, as atividades, que terão início no dia 12 de abril, irão ocorrer todas as quartas e quintas-feiras, das 08h às 11h.

No curso de Matemática Básica, as aulas serão realizadas todas as terças e sextas-feiras, das 14h às 17h, no campus Rio Branco. O início das atividades será no dia 11 de abril.