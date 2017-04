Governo do Acre convoca 2ª Conferência Estadual de Saúde

Da redação ac24horas - 06/04/2017 08:43:09

O governador Sebastião Viana convocou nesta quinta-feira, 5, a 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher, prevista para acontecer nos dias 19 e 20 de junho de 2017, em Rio Branco, com o tema “Saúde da Mulher: Desafios para Integralidade com Equidade”. As despesas do evento são por conta da Sesacre e do Ministério da Saúde.

