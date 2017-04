Estudantes acreanos estão sendo tratados como bandidos na Bolívia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 06/04/2017 12:12:47

“Os jovens acreanos têm que se submeter a condições desumanas para cursar um ensino superior na Bolívia”, disse o deputado Gerlen Diniz (PP), ao comentar uma audiência pública realizada pela Aleac, no Alto Acre, para debater a situação dos estudantes brasileiros que cursam medicina no país vizinho.

O deputado disse que ficou decepcionado com a falta de providências da diplomacia brasileira e do governo federal. “Que país é este que não oferece ensino superior para seus jovens? Eles se deslocar até a Bolívia e lá são tratados como criminosos, precisam se esconder da polícia para continuar estudando”, destaca Gerlen Diniz.

Segundo o parlamentar, as autoridades bolivianas exigem que os jovens acadêmicos brasileiros de medicina tenham residência na Bolícia e são investigados se realmente possuem endereço no país vizinho, sob pena de multa se atravessarem a fronteira para os municípios de Epitaciolândia e Brasileia.

Gerlen Diniz afirma que ficou surpreso com a resposta da vice consul boliviana, que disse que “na Bolívia nós temos lei, se vocês não têm lei no Brasil nós não temos culpa”. O parlamentar ressalta que as declarações da representante boliviana representam o descaso dos governantes brasileiros com a educação.

“Todos falam em educação, mas não vemos ações concretas. Graças a má qualidade do ensino público, a maioria não tem condições de ingressar nas faculdades brasileiras. O filho do pobre que cursou a vida toda em escola pública com ensino sem qualidade vai fazer universidade, quando consegue fazer, retirando do bolso. Já o filho do rico estuda de graça. O sistema de educação brasileiro está falido”, finaliza Gerlen Diniz.