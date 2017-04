Eliane Sinhasique diz que Léo de Brito “falta com a verdade” ao denunciar corte de recursos

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 06/04/2017 12:38:08

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) disse na manhã desta quinta-feira (6) na Aleac, que o deputado Léo de Brito (PT) estaria faltando com a verdade quando anuncia um corte de recursos de R$ 100 milhões para o Acre. A peemedebista destaca que a indicação de valores pela bancada para algumas áreas específicas não significa que o o dinheiro será liberado em sua totalidade pelo governo federal.

A peemedebista destaca ainda que as administrações dos presidentes Lula e Dilma, ambos do PT, não liberaram a quantidade de dinheiro que Temer está disponibilizando para os ramais do Acre. “Nunca na história deste Brasil se liberou totalmente as emendas indicadas pelos deputados. Os governos do PT mandavam de R$ 8 a 10 milhões para o Incra investir em ramais. Agora, pulou para R$ 81 milhões”, diz Sinhasique.

Ela acredita que o Estado estaria tendo um ganho muito grande, mesmo com o corte anunciado. “Acreditamos que os R$ 81 milhões poderão dar uma amenizada na situação dos ramais. Eu gostaria de repor aqui a verdade. Apesar do corte de Michel Temer para estradas e ramais ainda assim, estamos infinitamente recebendo um valor superior ao valor que Lula e Dilma enviaram para o Estado nos últimos anos”, finaliza Sinhasique.