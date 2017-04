Eber Machado afirma que bancada federal tratou com deboche o corte de recursos para o Estado do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 06/04/2017 11:28:17

O deputado Eber Machado (PSDC) repudiou na manhã desta quinta-feira (6), o que ele classifica como deboche da bancada federal do Acre com o corte de recursos para o Estado. Machado afirma que os deputados aparecem sorrindo nas fotografias, após receberem a notícia que o dinheiro para as áreas de segurança e recuperação de ramais não seria enviado conforme previsto pelos deputados e senadores.

“Fiquei triste quando vi o anuncio do corte de R$ 100 milhões. Isso é um impacto grande para ume Estado pequeno e totalmente dependente destes recursos. Hoje quando abri os jornais acompanhei a confirmação pela nossa bancada federal que se reuniu com o ministro de temer. Fiquei perplexo com o rosto de nossa bancada federal rindo, quando deveria estar lá brigando contra este corte nas emendas”.

Machado informa que ficou preocupado a situação, “porque temos uma bancada federal que deveria defender nosso estado, mas está sorrindo com um corte de recursos. Isso é brincadeira. Temos um Estado com 87% de preservação ambiental, mas que compensação o Acre tem recebido por isso? O nosso Estado paga um preço alto pela preservação que o mundo quer, mas o Brasil não reconhece”.

O parlamentar propõe a realização de uma audiência pública para novamente debater o Código Florestal. “Olharam mais para os estados industrializados e esqueceram da Amazônia. Enquanto estamos preservando os grandes estados estão aproveitando o que temos de melhor. O nosso estado tem que produzir, porque se não começar a produzir nós não vamos ter um futuro melhor para nossa população”, diz machado.

Segundo ele, “até na agricultura de subsistência nós temos dificuldades porque o governo federal não tem um olhar diferenciado para o Acre. Temos que entender que nossa população não vai comer folha nem raiz. Se não entenderem que o que temos de mais importante é a preservação e precisa ser compensada, nós vamos ter que começar a derrubar para aquecer nossa economia”, finaliza Eber Machado.