Deputado Alan Rick lidera comitiva de parlamentares em reunião com o presidente Michel Temer, em Brasília

Da redação ac24horas - 06/04/2017 20:01:36

As Frentes Parlamentares Católica, Evangélica e em Defesa da Vida e da Família da Câmara dos Deputados e a Frente Antidrogas no Congresso Nacional, representadas por seus presidentes e vários integrantes, foram recebidos pelo presidente da República Michel Temer nesta quinta-feira, 06, no Palácio do Planalto.

Na ocasião foram entregues em mãos ofícios assinados pelas Frentes onde externam a posição contrária à liberação do aborto; à descriminalização do uso de drogas ilícitas, ao combate à ideologia de gênero e a doutrinação político-partidária nas escolas e outros temas.

Alan Rick, presidente da Frente da Família, afirmou que por serem polêmicos, esses assuntos precisam de especial atenção do Executivo. “São temas que são caros aos deputados cristãos que defendem os valores da vida e da família e representam 80% da população brasileira. Estamos aqui para representar o povo e pedimos ao presidente que seja claro sobre esses temas”, disse o parlamentar.

O presidente Michel Temer recebeu todos os pleitos e assegurou que fará a análise jurídica via Advocacia Geral da União das questões que envolvem decisão direta da Presidência da República e, assim que receber o posicionamento legal, se manifestará.

Para o deputado federal Takayama, presidente da Frente Evangélica, o presidente da República precisa ter uma postura neutra, mas sempre atento ao que os brasileiros clamam. “Ele tem que saber como funciona a sociedade. Nós somos esse espelho e trazemos pontualmente as questões onde, muitas vezes, o Executivo olha para um lado e pode trazer prejuízo enorme para a maioria”, explica.