Brazil Conference terá transmissão ao vivo em evento na Ufac

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/04/2017 16:13:30

Segurança pública, economia sustentável, educação e empreendedorismo serão alguns dos temas em pauta em uma conferência online no anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre, nesta sexta-feira, 07, e sábado, 08, em conexão direta com a terceira edição da “Brazil Conference”, realizada por estudantes das universidades de Harvard e MIT, em Boston (EUA).

O evento nos EUA terá a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, do juiz Sérgio Moro, da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dos palestrantes renomados, o Brazil Conference recebe Jovens Embaixadores das cinco diferentes regiões do país selecionados pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Do norte, o representante escolhido como Jovem Embaixador foi o estudante do 2º período do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, Alessandro da Silva.

O evento paralelo, na Ufac, contará com palestrantes locais como o procurador Samy Barbosa, do MPE, e a empresária Íris Tavares. Nas mesas redondas serão promovidos debates sobre temas de impactos regionais e internacionais.

As pessoas que comparecerem ao evento da Ufac poderão interagir simultâneamente enviando perguntas aos palestrantes da conferência em Boston, lembra João Pedro Rêgo, acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Acre.

Vale lembrar que nesta sexta-feira, o evento começa às 9h e termina às 17h. Já no sábado, 08, tem início às 9h e encerra às 16h.

A conferência local, no anfiteatro da Ufac, é organizada pelos estudantes João Pedro Rêgo, Ane Ruela, Valéria Belém, Matheus Ribeiro, Ana Valdizia e Rodrigo Lopes, todos do 2º período do curso de Direito da Ufac, colegas de classe de Alessandro da Silva, o Jovem Embaixador acreano que participará do evento em Harvard.

Como participar do Brazil Conference?

As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser feitas aqui