Após uma quarta de muitas ocorrências, delegado faz recomendações à população

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 06/04/2017 15:18:25 Corresponde no Vale do Juruá

A noite desta quarta-feira, 5, foi movimentada na área policial de Cruzeiro do Sul. Pelo menos dois roubos de motocicletas à mão armada e um assalto na zona rural do município, entre outros delitos, foram registrados. Para o titular da Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, Lindomar Ventura, as ocorrências mostram que ultimamente o comportamento dos criminosos tem mudado.

“Antes víamos apenas furtos de motos, agora temos assaltos à mão armada. É preciso que a população esteja atenta a essa mudança, e que assim possa se precaver”, recomendou Ventura na manhã desta quinta-feira, 6, em entrevista à imprensa.

O delegado comentou os inúmeros registros policiais dos últimos dois dias, alguns dos quais contra a vida.

“Os crimes contra a vida sempre serão uma prioridade”, disse ele.

Ventura recomendou ainda que os moradores do município mudem hábitos como guardar dinheiro em casa ou manter aberto o portão da garagem durante a noite.

Ele também aconselha que a movimentação suspeita de estranhos deve sempre – e com urgência – ser comunicada à Polícia Militar, através do número 190.