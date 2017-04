Adolescentes são apreendidos com arma de fogo no Segundo Distrito

Da redação ac24horas - 06/04/2017 08:13:20

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreenderam no início da noite desta quarta-feira, 5, dois adolescentes com um revólver calibre 38 com seis munições intactas. A apreensão aconteceu no bairro Triângulo Velho, nas proximidades de uma escola pública.

De acordo com os militares, a guarnição realizava patrulhamento de rotina no 2° Distrito, quando avistaram dois menores em fundada suspeita na quadra externa da Escola Estadual Anita Garibaldi.

Após busca pessoal, foi localizado com um dos menores um revólver com seis munições intactas. Diante dos fatos, os dois receberam voz de apreensão e foram encaminhados para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para serem tomadas as providências necessárias ao caso.