AC não perde bancada com nova representação estadual na Câmara dos Deputados

Da redação ac24horas - 06/04/2017 08:37:50

Aprovada nesta quarta-feira, 5, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a proposta que altera a representação por estado na Câmara dos Deputados não altera a bancada do Acre, que continua sendo de oito parlamentares. A proposta vai valer a partir da próxima legislatura (2019-2023) se aprovada no formato atual.

Mantendo-se o atual número de deputados em 513, o estado que mais aumentará sua representação será o Pará, passando de 17 para 21. Outros estados que vão ter maior número de representantes serão Minas Gerais, que passará de 53 para 55; e Amazonas, que sai de 8 para 10.

Os Estados que perdem deputados são Rio de Janeiro (caindo de 46 para 43), o Rio Grande do Sul (de 31 para 29), a Paraíba (de 12 para 10) e o Piauí (de 10 para 8).