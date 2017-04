“A estrada de Plácido de Castro está parecendo um varadouro”, ironiza Jairo Carvalho

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 06/04/2017 12:17:19

Os buracos e a falta de manutenção nas rodovias estaduais por parte do Departamento de estradas e Rodagens do Acre (Deracre) foram tema de denúncia, na manhã desta quinta-feira (6) na Aleac. O deputado Jairo Carvalho (PSD) afirma que o governo estará esquecendo de fazer sua parte na recuperação das estradas.

“Estou trazendo o clamor do povo de Plácido de Castro. A coisa lá tá feia. Na estrada de Plácido já está acontecendo acidente. O mato está tomando de conta da estrada, não tem mais sinalização e está só buraco. Ninguém aguenta mais esta situação que piora diariamente. O povo quer uma solução”, dispara Carvalho.

O oposicionista alfinetou os deputados da base de governo, que de acordo com ele, afirmavam que a reponsabilidade das estradas federais passando para o DNIT, as rodovias estaduais receberiam manutenção do governo, mas após o DNIT assumir as estradas federais, o governo do Acre continua sem cuidar das estaduais.

“Os condutores estão tendo prejuízos com pneus estourados, animais na estrada, falta de sinalização. A estrada de Plácido de Castro está parecendo um varadouro. É um serviço de emergência, que o Deracre vá hoje mesmo ver a situação porque não está fácil”, finaliza Jairo Carvalho.