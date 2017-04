“Só Deus pode resolver o problema da saúde no Acre”, diz deputado governista

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 05/04/2017 12:15:04

O deputado Manoel Morais (PSB) se atrapalhou na manhã desta quarta-feira (5), quando tentou fazer uma defesa do sistema de saúde pública do Acre. O governista iniciou o pronunciamento defendendo o médico Fabrício Lemos e o secretário Gemil Junior, do que ele classifica como ataques dos deputados do bloco de oposição e alguns governistas “que querem aparecer”.

“Conheço Gemil desde sua juventude, quando trabalho na Coca-Cola. O doutor Fabricio é respeitado como médico e administrador. A enfermeira Juliana muitas vezes ela resolveu problemas que levei a ela, outras não, porque ela não, porque só Deus pode resolver o problema da saúde no Acre. Precisamos reconhecer nas pessoas o caráter, a vontade e força de trabalho”, enfatiza Manoel Morais

Morais alfinetou ainda os colegas de parlamento. “Então, senhores deputados, tanto da situação quanto da oposição. Conheço os gestores e digo que eles fazem seu dever com muita reponsabilidade. Eu quero que me digam qual estado o SUS funciona melhor que no Acre. Quero deixar meu repúdio para as pessoas que criticam sem saber e falam porque querem aparecer”, finaliza.