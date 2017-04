Sebastião nomeia mais 18 cargos comissionados em apenas um dia

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 05/04/2017 09:35:41

Parece que o governador do Estado, Sebastião Viana, esqueceu da promessa feita em 2016 de evitar nomear pessoas para cargos comissionados e retomou as nomeações de assessores. De uma só canetada, o governador nomeou mais 18 servidores, distribuídos pelas secretarias de Estado de Habitação de Interesse Social (Sehab), Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Os novos nomeados vão receber salários variando entre R$ 1.300,00 (CEC-1) e R$ 7.720,00 (CEC-7). Mensalmente, estes novos assessores vão custar mais R$ 45.936,00, mas a este valor deve ser acrescido as férias e o adicional de 20% (total de R$ 55.123,20) e o 13° salário (mais R$ 45.936,00). Somados, estes valores vão custar anualmente R$ 652.291,20 aos cofres públicos.

A maior parte dos nomeados é para a Secretaria de Agricultura, com um total cheio de simbolismo: 13. A Procuradoria-Geral ficou com quatro e a Sehab com uma nomeação.

Os 18 decretos estão publicados na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), onde podem ser consultados.

Se somadas as últimas nomeações aos 23 nomeados em seis de março, o Estado aumentou as despesas anuais com assessores em R$ 1.741.396,80 com os 41 novos assessores em apenas dois meses. Há que se ressaltar que não estão incluídas nesta conta as nomeações individuais e efetuadas ao longo do período.