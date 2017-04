Procon está de olho em farmácias que descumprem o Código de Defesa do Consumidor no Acre

Da redação ac24horas - 05/04/2017 17:30:41

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Ac) e o Conselho Regional de Farmácias do Acre (CRF-AC) estão realizando fiscalizações nas farmácias de Rio Branco com o objetivo de verificar se os estabelecimentos estão funcionando adequadamente. Os trabalhos começaram este mês.

Cada órgão fiscaliza de acordo com suas competências. O CRF busca vistoriar a atuação dos farmacêuticos em cada estabelecimento. Uma nova regra exige a presença por pelo menos seis horas diárias de farmacêuticos em drogarias .

O Procon, por outro lado, está fiscalizando as práticas comerciais como oferta, publicidade, informações de preço e validade dos produtos. Em dois dias foram fiscalizados 20 estabelecimentos.

“O Procon notificou 4 por não estarem com a precificação adequada nos medicamentos e não conter o exemplar do código de defesa do consumidor. Esses estabelecimentos tem 10 dias de prazo para se adequarem”, destacou o diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues.