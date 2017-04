Prefeitura prepara segunda edição do Festival Estudantil da Canção

Da redação ac24horas - 05/04/2017 17:27:28

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Adjunta de Juventude, prepara a segunda edição do Festival Estudantil da Canção – FEC, que terá início em maio. Assim como ocorreu na primeira edição, poderão participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares das zonas urbana e rural com músicas autorais ou interpretações. As inscrições dos interessados serão individuais ou com bandas.

Segundo a secretária da Juventude Temyllis Silva, é ampliar o número de participantes, que no ano passado foi de 226 estudantes, e também expandir a participação de estudantes das áreas rurais, como por exemplo, dos Polos Agroflorestais e do Belo Jardim.

As inscrições, quando abertas, poderão ser feitas nas próprias escolas. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material a ser entregue pode ser levado em um pen drive ou no celular, que será repassado às equipes da secretaria da Juventude.

O FEC terá três etapas de seleção: gravação de vídeo, pré-seleção dos vídeos e avaliação dos vídeos, que será feita por uma comissão julgadora e por um júri popular. Os candidatos devem ter idade mínima de 13 e máxima de 29 anos completos na etapa final.

A premiação total do Festival Estudantil da Canção é de R$ 7.500. Serão R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. A melhor música autoral também será premiada com R$ 1 mil e o vídeo mais curtido ganha R$ 500.