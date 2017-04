Prazo para regularizar título de eleitor termina em maio

Da redação ac24horas - 05/04/2017 08:07:18

Quase 10 mil eleitores acreanos podem ter o titulo de eleitor cancelado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), segundo informou o órgão. A lista contém os eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições, não justificaram a ausência no prazo legal. O prazo final para regularizar a situação é dia 02 de maio.

A relação dos eleitores nessa situação está disponível na página do TRE, na internet, (clique aqui) e também nos fóruns eleitorais e postos de atendimento dos municípios abrangidos pelas zonas eleitorais. Para regularizar a situação é necessário ir até o Fórum Eleitoral.

O eleitor que constar da relação mencionada deve comparecer, no período de 02 de março a 02 de maio, no fórum eleitoral ou posto de atendimento de sua cidade, portando um documento oficial com foto. A multa no valor de R$ 3,51, para cada turno de eleição, deve ser paga, salvo em casos onde não haja condição para isso.

Em todo o Estado, são 9.612 títulos passíveis de cancelamento. A maioria é de Rio Branco, que somam 5.275 títulos, seguido de Cruzeiro do Sul, com 1.071 títulos pendentes. O cancelamento do título acarreta diversos prejuízos ao cidadão, entre eles não poder se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública.