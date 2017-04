Parecer de Jéssica Sales sobre projeto de criação de Zona Franca em Cruzeiro do Sul é aprovado

05/04/2017

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei Nº 1.955/15, do deputado Major Rocha (PSDB), para a criação da Zona Franca (ZF) de livre comércio de exportação e de importação em Cruzeiro do Sul.

O parecer da peemedebista foi aprovado por unanimidade na manhã desta quarta-feira (5), durante reunião dos deputados que integram a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, em Brasília.

Jéssica Sales elogiou o projeto do colega de bancada, que de acordo com ela será de fundamental importância para desenvolver o Vale do Juruá e alavancar a economia e a geração de emprego e renda no município de Cruzeiro do Sul.

“Tenho certeza que esta iniciativa de regime tributário especial para Cruzeiro do Sul, poderá aquecer o comércio, desenvolver a indústria da região, gerando emprego e renda para a população da segunda maior cidade do Acre”, enfatiza Jéssica Sales.

O projeto tramita em caráter conclusivo e será ainda analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois segue direto para o Senado Federal.

“Este é o momento que a bancada acreana precisa se unir para garantir esta importante conquista para o Estado. Transformar Cruzeiro do Sul em zona franca vai atrair investimentos que mudarão a realidade do Vale do Juruá”, diz Jéssica sales.